Спасатели нашли тело мужчины, упавшего с аэросаней в реку Большая Толба

20:05, 15 февраля 2022, ПАИ

Спасатели обнаружили тело мужчины, утонувшего в реке Большая Толба, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Водолазная служба областной аварийно-спасательной службы прибыла на место на судне на воздушной подушке. В ходе поисков водолазы нашли и подняли тело на поверхность. Оно передано следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, 15 февраля люди ехали по льду хоронить своего знакомого на остров Залита. Транспорт перевернулся, и люди оказались в воде. Одному из них выбраться не удалось.

Владелец ушедших под воду аэросаней купил их несколько месяцев назад. Транспортное средство не было поставлено на учёт, водительского удостоверения об управлении аэросанями у владельца не было.