Псковское чудо-колесо представил на ОТР изобретатель из ПсковГУ
16 февраля в эфире Общественного телевидения России вышел видеорепортаж ПАИ о преподавателе ПсковГУ Владимире Тимофееве, который занимается разработкой инновационного колеса.
Изобретение призвано убрать из автомобиля или другой техники такой дорогостоящий, сложный и склонный к износу элемент, как подвеска. Плавность движения в этом случае обеспечивается самой конструкцией колеса, в котором часть диска изготовлена из полиуретана. В вузе уже провели испытания, поставив инновационные колеса на автомобильный прицеп.
Ролик о молодом ученом вышел в програме «Новости техно» в рамках Дня Псковской области на ОТР.
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