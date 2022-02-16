Псковское чудо-колесо представил на ОТР изобретатель из ПсковГУ

12:10, 16 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в эфире Общественного телевидения России вышел видеорепортаж ПАИ о преподавателе ПсковГУ Владимире Тимофееве, который занимается разработкой инновационного колеса.

Изобретение призвано убрать из автомобиля или другой техники такой дорогостоящий, сложный и склонный к износу элемент, как подвеска. Плавность движения в этом случае обеспечивается самой конструкцией колеса, в котором часть диска изготовлена из полиуретана. В вузе уже провели испытания, поставив инновационные колеса на автомобильный прицеп.

Ролик о молодом ученом вышел в програме «Новости техно» в рамках Дня Псковской области на ОТР.