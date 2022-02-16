Псковичам рекомендуют делать повторный ПЦР-тест при сохранении симптомов
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, что делать пациентам с симптомами коронавируса и отрицательным ПЦР-тестом.
Обратившаяся к врачу псковичка отметила, что у неё присутствует ломота в теле, сухой кашель с мокротой и насморк, а также боли в спине и невысокая температура. При этом ПЦР-тест на коронавирус дал отрицательный результат. Анастасия Повторейко рекомендовала провести повторное исследование при сохранении клиники.
Ранее Анастасия Повторейко рассказала, может ли ПЦР-тест оказаться отрицательным при заражении омикроном. При наличии симптомов коронавируса псковичам рекомендуют делать ПЦР-тесты, а не экспресс-тесты.
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