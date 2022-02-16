Станислав Стармолотов заявил о планах увеличить скорость «Ласточки» из Пскова в Петербург
О планах увеличить скорость «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург на телеканале ОТР заявил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Спикер отметил, что хотелось бы увеличить количество рейсов и скорость движения поезда, чтобы люди доезжали быстро и с комфортом.
Кроме того, периодически прорабатываются и корректируются пригородные перевозки.
«Хотелось бы к 2024 году приступить к электрификации пути от Ленинградской области до границы с Эстонией. Это поможет в части ускорения движения», - добавил Станислав Стармолотов.
Напомним, сегодня в течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.
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