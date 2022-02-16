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Спорт

Валерия Зайцева: Камила, мы с тобой!

КМС по фигурному катанию, псковская спортсменка Валерия Зайцева поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву в разговоре с Псковским агентством информации.

«Я с самого детства смотрю Олимпийские игры. Всегда очень переживаю за российскую сборную, испытываю особенную гордость! Камила Валиева - наша звёздочка, моя любимая спортсменка! Собраться и откатать программу «до мурашек» — это ли не сила духа настоящего чемпиона? Невероятная нежность и грация, торжество таланта! Камила, мы с тобой!» - заявила КМС по фигурному катанию Валерия Зайцева.

Напомним, декабрьская допинг-проба Камилы Валиевой была положительной. Представители МОК, WADA и ISU подали апелляцию на отмену временного отстранения Валиевой от ОИ-2022, однако CAS им отказал и допустил спортсменку до соревнований. Спортивный арбитражный суд (CAS) официально не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева расплакалась после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

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