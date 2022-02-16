К апрелю уровень коллективного иммунитета в Псковской области планируется довести до 80%

22:07, 16 февраля 2022, ПАИ

К началу апреля в Псковской области планируется достичь 80 % коллективного уровня иммунизации, заявил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

На данный момент вакцинировано первым компонентом вакцины от коронавируса более 288 тысяч жителей Псковской области, вторым — свыше 285 тысяч. Ревакцинацию прошло порядка 42 тысяч человек.

Напомним, в Псковской области рост заболеваемости прогнозируется до конца февраля.

Сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.