К апрелю уровень коллективного иммунитета в Псковской области планируется довести до 80%
К началу апреля в Псковской области планируется достичь 80 % коллективного уровня иммунизации, заявил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.
На данный момент вакцинировано первым компонентом вакцины от коронавируса более 288 тысяч жителей Псковской области, вторым — свыше 285 тысяч. Ревакцинацию прошло порядка 42 тысяч человек.
Напомним, в Псковской области рост заболеваемости прогнозируется до конца февраля.
Сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
16 февраля 2022
Псковским работодателям рекомендовали организовать экспресс-тестирование сотрудников на COVID-19