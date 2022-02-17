Три пожара произошло 16 февраля в Псковской области из-за замыкания электропроводки

10:06, 17 февраля 2022, ПАИ

Три пожара произошло 16 февраля в Псковской области из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера около 8:40 произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме на проспекте Ленина в Великих Луках. В двухкомнатной квартире на втором этаже огнём были повреждены стены, диван и потолок. Квартира закопчена по всей площади. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в розетке.

В тот же день в 11:11 из-за короткого замыкания электропроводки на веранде произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Александра Скворцова в Плюссе. В квартире №2 сгорела веранда, огнём повреждена стена и кровля, квартира закопчена по всей площади.

В Великих Луках на улице Гоголя в три часа ночи из-за короткого замыкания электропроводки в электрощитовой произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. В результате возгорания на третьем этаже в коридоре в электрощитовой огнём повреждена изоляция электропроводки.

В Новоржевском районе в деревне Шестово около пяти часов вечера в гараже сгорела кровля. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети в гараже.