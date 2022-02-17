За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек

12:48, 17 февраля 2022, ПАИ

128 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области 16 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии переболели коронавирусом 73 863 жителя региона. На данный момент на лечении находятся 8 606 человек.

Всего в Псковской области зарегистрировано 85 993 случая заражения коронавирусом, из них 952 за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 16 февраля еще четыре человека, всего – 1522.