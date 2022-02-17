За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек
128 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области 16 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии переболели коронавирусом 73 863 жителя региона. На данный момент на лечении находятся 8 606 человек.
Всего в Псковской области зарегистрировано 85 993 случая заражения коронавирусом, из них 952 за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 16 февраля еще четыре человека, всего – 1522.
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