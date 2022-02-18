В Псковской области циклоны не образуются - Тала Нещадимова

11:08, 18 февраля 2022, ПАИ

В России циклоны не образуются, в Псковской области в том числе, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Бывает, конечно, что у точки окклюзии — это место смыкания атмосферных фронтов - закручивается циклончик даже в Псковской области, но такие явления названий не получают, так как с нуля у нас эти системы не образуются», - пояснила метеоролог.

Ранее сообщалось, что утром 19 февраля в Псковскую область придёт циклон «Иления». Сначала он пройдет над Псковской областью, а уже потом придёт в Московскую. До этого над Псковской областью бушевала «Ксандра».