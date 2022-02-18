Маршрут останавливающихся у «Телецентра» автобусов изменится в Пскове 19 февраля

15:16, 18 февраля 2022, ПАИ

Движение автобусов городских и пригородных маршрутов 19 февраля изменится в связи с ограничением движения транспорта по Рижскому проспекту. Об этом сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

​В связи с демонтажем рекламных конструкций 19 февраля с 10 часов утра до четырёх часов дня будет перекрыт участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского в Пскове. Напомним, вывеску убирают по решению суда. По данным Управления городского хозяйства администрации Пскова, установить собственника конструкции не удалось.

При движении от цента города объезд будет осуществляться по улице Печорской. Вводится дополнительная остановка перед поворотом на Печорскую. Остановка «Телецентр» упраздняется. Кроме того, при движении в сторону центра города объезд будет осуществляться по улице Рокоссовского, далее по улице Коммунальной.