Сергей Жаворонок рассказал о планах по развитию псковской филармонии

09:50, 21 февраля 2022, ПАИ

Новый руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказал о планах и идеях.

Сергей Жаворонок отметил, что необходимо отталкиваться от тех задач, которые были поставлены губернатором и комитетом по культуре Псковской области, а также заявил о необходимости сохранения уровня, которого филармония достигла за последние несколько лет.

Также новый руководитель отметил необходимость расширить репертуарные и гастрольные планы, усилить работу с молодёжью, с юными зрителями и детскими музыкальными школами.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на первой рабочей встрече с новым руководителем обсудил приоритетные задачи и основные направления работы.