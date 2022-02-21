Детские музыкальные школы презентуют в Псковской филармонии

11:24, 21 февраля 2022, ПАИ

Стенды с информацией о псковских музыкальных школах установят в фойе Большого концертного зала филармонии. Об этом рассказал руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Он напомнил, что одна из важнейших задач филармонии – работа с юными зрителями. По словам Сергея Жаворонка, в рамках фестиваля «Русская музыка» дети смогут посетить симфоническую сказку «Петя и волк» с песочной анимацией, во время которой в фойе БКЗ планируется разместить стенды детских музыкальных школ.

Сделать это хотят для того, чтобы дети вместе с родителями смогли непосредственно после представления подойти к стендам и проконсультироваться с педагогами.

«Я думаю, что эта работа, которую мы начинаем, будет системная. Мы будем проводить её на регулярной основе, будем всячески стараться популяризировать классическую музыку, русскую народную музыку», – отметил Сергей Жаворонок.