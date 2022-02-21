Валерий Филимонов возглавил городское отделение «Единой России» в Пскове

20:27, 21 февраля 2022, ПАИ

Делегаты конференции Псковского городского отделения партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру помощника сенатора, секретаря генсовета партии Андрея Турчака Валерия Филимонова, избрав его секретарём отделения в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации из ГКЦ Пскова, где проходит конференция.

Ранее городское отделение «Единой России» в Пскове возглавляла глава Пскова Елена Полонская.

На минувшей неделе секретарь отделения партии сменился также в Великих Луках: им стал Константин Максимов, сменив на этом посту Сергея Гусева.