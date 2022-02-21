Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Валерий Филимонов возглавил городское отделение «Единой России» в Пскове

Делегаты конференции Псковского городского отделения партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру помощника сенатора, секретаря генсовета партии Андрея Турчака Валерия Филимонова, избрав его секретарём отделения в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации из ГКЦ Пскова, где проходит конференция. 

Ранее городское отделение «Единой России» в Пскове возглавляла глава Пскова Елена Полонская. 

На минувшей неделе секретарь отделения партии сменился также в Великих Луках: им стал Константин Максимов, сменив на этом посту Сергея Гусева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

21 февраля 2022

Валерий Филимонов возглавил городское отделение «Единой России» в Пскове

21 февраля 2022

Школы Псковской области не планируют переводить на дистанционку
21 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о планах нового директора Псковской филармонии
21 февраля 2022

Темпы распространения COVID-19 снизились в Псковской области
21 февраля 2022

Информацию о реконструкции Троицкого моста псковичи могут узнать у чат-ботов

21 февраля 2022

В Пскове чествовали победителей регионального этапа XXI Дельфийских игр
21 февраля 2022

49 детей родилось в Пскове за неделю
21 февраля 2022

Госпитализированные в тяжелом состоянии жители Псковской области не были вакцинированы

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...