Очаг коронавируса выявили в Центре помощи детям в Великих Луках
В Псковской области активным остаётся очаг коронавируса в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Очаг в Плюсском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов был снят с контроля.
Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 969 новых случаев коронавируса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
22 февраля 2022
Фоторепортаж: Накануне Дня защитника Отечества в Острове возложили цветы к памятным местам