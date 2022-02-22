Очаг коронавируса выявили в Центре помощи детям в Великих Луках

14:29, 22 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области активным остаётся очаг коронавируса в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Очаг в Плюсском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов был снят с контроля.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 969 новых случаев коронавируса.