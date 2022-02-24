Количество выданных псковичам ипотечных кредитов в 2021 году незначительно сократилось

11:20, 24 февраля 2022, ПАИ

Количество выданных псковичам ипотечных кредитов в 2021 году незначительно сократилось, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦБ РФ.

В прошлом году количество выданных ипотечных жилых кредитов по сравнению с 2020 годом сократилось на 3,7%. При этом их объем увеличился на 13,4%.

Общий объем ипотечных кредитов в 2021 году вырос до 14,2 млрд рублей. Годом ранее он равнялся 12,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ фиксирует уменьшение количества ипотечных сделок, но вес каждой из них стал больше.

В 2021 году в Псковской области было построено 2 150 жилых домов общей площадью 315 тыс. кв. метров. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 36 983 рубля.