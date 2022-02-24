Ипотечный кредитный портфель псковичей превысил 32 млрд рублей

12:00, 24 февраля 2022, ПАИ

Ипотечный кредитный портфель жителей Псковской области на 1 января 2022 года составил 32,1 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦБ РФ.

Всего за год ипотечный кредитный портфель жителя региона увеличился на 20,2%.

В 2021 году жители Псковской области оформили свыше 6,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 14,2 млрд рублей. Количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с 2020 годом сократилось на 3,7%, а их объем увеличился на 13,4%.

В среднем размер ипотечного кредита в прошлом году равнялся 2,2 млн рублей. Средний срок кредитования – 20 лет.