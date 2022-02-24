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Общество

Регулятор фиксирует высокую платежную дисциплину жителей Псковской области

Доля просроченной задолженности в портфеле ИЖК за год снизилась с 0,7% до 0,4%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦБ РФ.

Ипотечный кредитный портфель жителей Псковской области на 1 января 2022 года составил 32,1 млрд рублей, за год он увеличился на 20,2%. При этом в области сохраняется высокий уровень платежной дисциплины ипотечных заемщиков.

В прошлом году жители региона в среднем брали ипотеку на сумму 2,2 млн рублей на 20 лет. Жители региона оформили более 6 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 14,2 млрд рублей. 

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