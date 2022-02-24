Ещё одну ферму для крупного рогатого скота планируют построить в Дедовичском районе

13:01, 24 февраля 2022, ПАИ

В Дедовичском районе в этом году планируют построить ещё одну ферму для крупного рогатого скота. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 февраля рассказал глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

По словам главы района, продолжает развиваться новая молочно-товарная ферма КФХ «Дедовичское». Он напомнил, что в этом году пошли первые отёлы.

«Предприятие нацелено на выпуск экологически чистой продукции, в апреле планируем закупить 50 голов нетелей, чтобы пополнить своё стадо. В этом году хотят также построить откормочный цех для того приплода от нетелей и начинать строительство ещё одной фермы для крупного рогатого скота», - рассказал Геннадий Афанасьев.