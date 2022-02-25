Суд обязал администрацию Новоржевского района подготовиться к отопительному периоду

09:43, 25 февраля 2022, ПАИ

По иску прокурора суд обязал администрацию Новоржевского района организовать мероприятия по подготовке к отопительному периоду, сообщили в областной администрации.

Прокуратура установила, что замена отопительных котлов на трёх котельный до начала отопительного сезона не завершена, запасы резервного топлива не созданы. Новоржевский район стал единственным муниципалитетом, который не получил паспорт готовности к отопительному сезону в срок.

В этой связи прокурор Новоржевского района обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Новоржевского района, выразившегося в непроведении в полном объеме мероприятий по подготовке к отопительному периоду, незаконным.

Требования прокурора судом удовлетворены. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным, обоснованным и подлежащим немедленному исполнению.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле прокурора Новоржевского района.