Пять районов Псковской области не могут достигнуть 50% вакцинации населения
В Псковской области пять районов не могут достигнуть 50% вакцинации населения. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
50% вакцинации населения не могут достигнуть в Красногородском, Невельском, Пыталовском, Печорском и Усвятском районах.
Напомним, 127 детей завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области. В регионе прогнозируют скорое снижение заболеваемости коронавирусом.
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