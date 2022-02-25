Пять районов Псковской области не могут достигнуть 50% вакцинации населения

12:53, 25 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области пять районов не могут достигнуть 50% вакцинации населения. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

50% вакцинации населения не могут достигнуть в Красногородском, Невельском, Пыталовском, Печорском и Усвятском районах.

Напомним, 127 детей завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области. В регионе прогнозируют скорое снижение заболеваемости коронавирусом.