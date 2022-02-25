Потребление говядины может превысить 14 кг в год по итогам 2030 года

17:16, 25 февраля 2022, ПАИ

Россельхозбанк изучил рынок мяса – стейков, а также говядины в целом. К 2031 году потребление говядины в России может вырасти до 14,1 кг на человека в год, а самообеспеченность сохранится на уровне 86%. Главным драйвером производства становится рост премиального сегмента – мраморной говядины, а также развитие экспорта с акцентом на Китае и Ближнем Востоке. В самой отрасли возможно создание отраслевой производственной кооперации среди малых, средних и крупных форм хозяйствования для удешевления производства говядины.

«Говядина традиционно уступает в потреблении более доступным по цене курице и особенно свинине. В последние годы наступление на позиции говядины ведёт и относительно новый продукт для российского рынка – индейка – благодаря схожим диетическим свойствам. Однако, по нашим прогнозам, уровень потребления говядины вырастет с 13,1 кг в 2021 году до 14 кг по итогам 2030 года. Главным драйвером этого роста будет развитие отечественного сегмента премиальной говядины, которая уже сейчас не уступает по своим качествам южноамериканским аналогам. Сейчас рынок сбыта для российского мраморного мяса бычков весьма узок и в основном представлен HoReCa, премиальной розницей, а также поставками на экспорт», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Прогноз подтверждается ведомственной отчетностью, которая показывает прирост поголовья мясных пород КРС за год. В целом по России в 2021 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, оно увеличилось на 2,3% до 2,64 млн голов, а по сравнению с 2018 годом – на 17%. Растет и доля специализированного мясного и помесного скота в структуре производства КРС на убой во всех категориях хозяйств, от 2% в 2008 году до 20% в 2021 году (562 тыс. тонн в живом весе). Подъему данного сегмента рынка способствовали меры господдержки, направленные на обеспечение устойчивого развития мясного скотоводства, реализация крупных инвестиционных проектов и создание высокопродуктивных стад. При этом в ряде федеральных округов и регионов поголовье растёт опережающими темпами за счёт эффекта низкой базы и открытия новых производств: так, в Сибирском федеральном округе поголовье увеличилось на 9%, в Иркутской области – на 66%.

Главным же «активом» остаётся Центральный федеральный округ, где живёт каждый третий бык общероссийского поголовья мясного сегмента.

«В России потребление качественней мраморной говядины пока остаётся на уровне зарождения. Но могу точно сказать, что интерес растёт не только к классическим премиум-стейкам, но и к альтернативе (стейки из тех частей туши, которые раньше предназначались для запекания, тушения или для фарша. Например, стейк «мачете» или «чак ролл»). Людям интересно пробовать и экспериментировать. Эта тенденция радует», – комментирует член совета директоров группы компаний «Заречное» Илья Ниценко.

Как и в случае с рядом других продуктов, сейчас российский рынок говядины в большей степени сформирован отечественными производителями, а «линией водораздела» стало введение продовольственного эмбарго в 2014 году. Так, самообеспеченность говядиной, то есть соотношение производства и потребления, в 2010-2014 гг. колебалась на уровне 66,2-70,1%. В 2015 показатель резко вырос до 73,2%, по итогам 2021 года он достиг 83,5% и, по расчётам РСХБ, останется на таком уровне и через 10 лет. .