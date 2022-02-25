В связи с закрытием Советского моста в Пскове изменится движение пригородных автобусов

19:56, 25 февраля 2022, ПАИ

В связи с закрытием Советского (Троицкого) моста в Пскове изменится движение пригородных автобусов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Скорректирована схема движения общественного транспорта на пригородных маршрутах № 109 Псков – Серёдка, № 213 Псков – Гверздонь через Верхолино, № 214 Псков – Гверздонь через Черёдку, № 318 Псков – Серёдка, № 114 Псков – Большая Дуга, № 121 Псков – Подборовье-2, № 127 Псков – Елизарово, № 142 Псков – Большая Толба.

Также в связи с закрытием моста изменится расписание городских автобусных маршрутов № 1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124. Будут организованы временные автобусные остановки.

Актуальную информацию о перекрытии Троицкого моста и схемы движения общественного транспорта смотрите в чат-ботах «Псков официально» в разделе «Реконструкция Троицкого моста». Чат-боты доступны по ссылке.