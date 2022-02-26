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Общество

Псковская область вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Псковская область вышла на плато заболеваемости коронавирусом: рост числа новых случаев прекратился. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Тем не менее, по его словам, ситуация остаётся крайне сложной. «Мы подробно обсудили её в оперштабе и приняли решение пока не переходить к смягчению действующих ограничений. Такой возможности у нас нет чисто физически: суточное число заболевших держится на уровне от 900 до 1000 человек. Ежедневно в госпитализации нуждается 40-50 пациентов», – пояснил губернатор.

На этом фоне снова пришлось увеличить коечный фонд – на этот раз до 805 мест. «То есть сейчас мы ещё больше мобилизуем систему здравоохранения. И есть понимание, что ситуация могла быть существенно проще, а число летальных случаев – многократно ниже», – заметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что вакцинированные переносят омикрон сравнительно легко, а стационар заполняют в подавляющем большинстве именно непривитые люди. «Это говорят врачи, которые работают в красной зоне, я с ними общаюсь постоянно. Если бы уровень вакцинации в Псковской области был выше, значительную часть ограничительных мер можно было бы снять уже сегодня. Пока этого сделать мы не можем. Ждём дальнейшего улучшения эпидобстановки», – подытожил губернатор.

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