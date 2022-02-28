Псковичам рассказали, какие вещи необходимы для беженцев из Донбасса в первую очередь
Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказала, какие вещи нужны беженцам из Донбасса в первую очередь.
В списке самых необходимых вещей – детское питание, подгузники, крупы, консервы, средства гигиены, вещи, а также канцелярия и настольные игры для детей.
Напомним, всего псковичи собрали более трёх тонн гуманитарного груза.
Пункты сбора:
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