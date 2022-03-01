Netflix не планирует добавлять 20 российских каналов на платформу

09:25, 01 марта 2022, ПАИ

Netflix не планирует транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса несмотря на требования Роскомнадзора в связи с текущей ситуацией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

Тем не менее платформа продолжает предлагать услуги российским пользователям.

28 декабря РКН внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. В связи с этим, как пояснил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, Netflix обязан исполнить требования статьи 10.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и распространить 20 федеральных каналов Российской Федерации.

Напомним, что Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры и на территории РФ не будут показывать предстоящий мультфильм «Я краснею» от Pixar. Также был отменен прокат «Бэтмена» от студии Warner Bros.

Ранее сообщалось, что сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России.