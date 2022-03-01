YouTube заблокировал RT и Sputnik в Европе

11:44, 01 марта 2022, ПАИ

Компания Google заблокировала в Европе каналы Rt и Sputnik, сообщают РИА Новости.

Как пояснили в европейском офисе Google и Twitter, решение было принято в связи с продолжающейся на Украине спецоперацией.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы передать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.