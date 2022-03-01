YouTube заблокировал RT и Sputnik в Европе
Компания Google заблокировала в Европе каналы Rt и Sputnik, сообщают РИА Новости.
Как пояснили в европейском офисе Google и Twitter, решение было принято в связи с продолжающейся на Украине спецоперацией.
24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы передать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
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