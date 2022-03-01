Псковский районный суд арестовал владельца гостевого дома, где при пожаре погибли три человека

13:15, 01 марта 2022, ПАИ

Псковский районный суд Псковской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Фомина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Мера Фомину избрана та же - 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ. Постановление в законную силу не вступило.

14 февраля Псковский суд заочно арестовал владельца гостевого дома на 2 месяца. В судебном заседании руководитель следственного отдела, прокурор, потерпевшие и их защитник ходатайство поддержали. Обвиняемый в судебном заседании участия не принимал, его защитник возражал против удовлетворения ходатайства.

18 февраля Псковский областной суд отменил постановление Псковского районного суда о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в гибели трёх человек в гостевом доме в деревне Подборовье-1, в связи с существенными нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Напомним, ночью 21 августа 2021 года в результате пожара в гостевом доме «Поместье Званское» в деревне Подборовье-1 погибли трое из шести постояльцев, которые были размещены за плату для временного проживания.