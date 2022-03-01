«Должно быть красиво»: чугунные ограждения на Троицком мосту в Пскове не тронут, появится два вида подсветки

15:41, 01 марта 2022, ПАИ

​

Старые чугунные ограждения на Троицком мосту в Пскове не тронут, а утраченные элементы восстановят во время реконструкции, которая началась сегодня, 1 марта. Об этом на брифинге сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Кроме того, на мосту появится архитектурная подсветка двух видов: праздничная и повседневная. «Это центр города, поэтому должно быть красиво», - подчеркнул Борис Елкин.

Форма моста останется прежней, однако его основание и полотно подвергнутся серьёзной реконструкции.

Планируется также, что для подъёма на мост маломобильных граждан будет устроен лифт. О месте его установки станет известно позже.

Подробнее о псковских мостах читайте здесь >>>