«Должно быть красиво»: чугунные ограждения на Троицком мосту в Пскове не тронут, появится два вида подсветки
Старые чугунные ограждения на Троицком мосту в Пскове не тронут, а утраченные элементы восстановят во время реконструкции, которая началась сегодня, 1 марта. Об этом на брифинге сообщил глава администрации города Борис Елкин.
Кроме того, на мосту появится архитектурная подсветка двух видов: праздничная и повседневная. «Это центр города, поэтому должно быть красиво», - подчеркнул Борис Елкин.
Форма моста останется прежней, однако его основание и полотно подвергнутся серьёзной реконструкции.
Планируется также, что для подъёма на мост маломобильных граждан будет устроен лифт. О месте его установки станет известно позже.
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