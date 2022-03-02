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Общество

Проблемы родом из детства: Как понять, что у подростка проблемы с ментальным здоровьем

2 марта отмечается Всемирный день психического здоровья подростков. В последние годы слова озабоченности психическим здоровьем подростков звучат все чаще. 

Как сообщается в медицинском журнале JAMA Pediatrics, на фоне пандемии коронавируса показатель психических расстройств среди детей и подростков вырос вдвое. Эксперты связывают это с вынужденной социальной изоляцией, в которой оказались несовершеннолетние из-за введенных ограничений. По информации Минздрава, в России во время пандемии число граждан с психическими расстройствами увеличилось в разных регионах от 10 до 30 процентов. 

В связи с этим мы решили поговорить с главным врачом Псковской областной клинической психиатрической больницы №1 Михаилом Мироновым. Из статьи вы узнаете, как в Псковской области обстоит ситуация с заболеваемостью психическими расстройствами, какие заболевания распространены среди детей и подростков. Также мы поговорили о том, как понять, что с вашим ребёнком что-то не так, нужны ли профилактические осмотры у эксперта, как нельзя решать проблему буллинга в школе, как подготовить ребёнка к посещению специалиста и к кому идти.

В Псковской области ситуация с заболеваемостью психическими расстройствами у подростков и детей в последние годы остается стабильной. Показатель общей заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами среди населения в целом имеет тенденцию к увеличению, а среди подростков показатели, наоборот, снижаются.

При этом увеличилось количество маленьких детей, стоящих на учете у детского невролога. Специалисты связывают это в первую очередь с отсутствием должного участия родителей. Сейчас в большинстве семей работают оба родителя, из-за чего детям уделяется меньше внимания, чем следовало бы. Также негативным фактором можно считать возросший в последние годы информационный поток.

Самые распространенные заболевания

В последние пять лет произошли значительные изменения в распределении количества пациентов по клинико-статистическим группам. Увеличилось количество детей с расстройствами настроения и нарушениями интеллекта и памяти.

При этом снизилось количество пациентов с невротическими расстройствами, возникающими из-за острых и хронических психологических травм, и соматоформными расстройствами, при которых психические проблемы пациентов скрываются за соматическими симптомами: потерей аппетита,  запором, бессонницей, потерей веса. При этом симптомы развиваются без патологических изменений организма.

В дошкольном возрасте дети чаще всего наблюдаются у невролога с гиперактивностью или разного рода задержками развития.

Подростки обычно страдают расстройствами спектра настроения – депрессиями, тревогой и паническими атаками. Пограничные расстройства чаще всего развиваются из-за реакции на какие-то стрессовые ситуации: экзамены, безответную любовь, проблемы дома. 

Также в подростковом возрасте часто проявляются невротические проблемы из детства.

Почему возникают психические заболевания?

«Говоря о причинах развития психических заболеваний, нужно подчеркнуть, что механизм зарождения и развития психических заболеваний до сих пор полностью не изучен. Если происхождение любой другой болезни можно определить, то у психиатрических диагнозов чаще всего патогенеза нет», – объясняет Михаил Миронов. 

Повлиять на развитие психического расстройства  у ребёнка могут генетические факторы, однако наличие у одного из родственников психического заболевания вовсе не означает, что оно обязательно передастся по наследству. 

Непосредственное влияние на ребёнка оказывает атмосфера в семье.  

«Говорят, что все проблемы идут из детства. Это абсолютно верно. Все, что ребёнок когда-то увидел в своем окружении, остается с ним навсегда и накладывает определенный отпечаток на его личность. Ситуация в семье оказывает влияние не только на болезненные состояния, но и на личностные изменения. Появляются так называемые «якоря», изменения, которые останутся с ребёнком навсегда. Впоследствии люди вынуждены обращаться к психотерапевтам, чтобы как-то изменить ситуацию», – рассказал главврач медучреждения. 

Также важным фактом является высокая восприимчивость детей. До определенного возраста, тут все зависит от устойчивости нервной системы, к возникновению у ребенка комплекса или формированию определённого сценария поведения может привести одно неосторожно сказанное родителями слово. 

Буллинг

Острой социальной проблемой остаётся тема школьного буллинга. Длительная травля в момент становления личности неминуемо окажет серьезное влияние на ребёнка. Многие ошибочно предполагают, что самый страшный вред, который может нанести обидчик, — физический. Однако эмоциональный ущерб чаще всего намного серьёзнее. 

По мнению Михаила Миронова, проблема травли ребенка в школе может быть решена только с помощью всестороннего подхода к проблеме. 

Задействованы в её разрешении должны быть все: и психологи, и учителя, и родители. Кроме того, работать нужно с обеими сторонами конфликта: и с жертвой травли, и с нападающим. Работа с одним ребенком ни к чему не приведет.

Убеждать ребенка в том, что в травле нет ничего страшного, или говорить о необходимости дать отпор обидчику не имеет смысла, считает Михаил Миронов.

В первом случае у детей вырабатывается определенная тяга к отношениям, основанным на садомазохизме. Если постоянно говорить ребенку: «Ничего страшного, потерпи», то терпеть для него может стать нормой. И жить иначе он уже не сможет. 

Предлагать решать ребёнку проблемы силой – бесперспективно. Дети не понимают ни силы, ни убеждения – им нужен внешний контроль, который родители не могут обеспечить в школах.  

Наркомания и алкоголизм

По данным федерального проекта «Трезвая Россия», 75% человек в общей статистике смертности умирают из-за последствий потребления алкоголя, наркотиков и табака. По мнению экспертов, данные виды зависимостей в России «молодеют». Согласно опросу, около половины школьников в возрасте 13–15 лет хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. В вузах этот показатель увеличивается до 80%. 

Длительное употребление алкоголя чаще всего приводит к энцефалопатии – хроническому психиатрическому заболеванию, характеризующемуся снижением различных когнитивных функций, в том числе интеллектуальных способностей. 

«Злоупотребление психоактивных веществ может привести к острому психотическому расстройству в виде галлюциноза или бредовых расстройств. Любое употребление в конечном итоге может привести к психическим расстройствам», – отмечает Михаил Миронов.

При этом, для подростков менее актуально развитие деменции или галлюциноза, поскольку они не употребляют запрещенные вещества в таких больших количествах. 

«Другое дело, что употребление вносит личностные изменения, с которыми они будут жить всю жизнь. Есть большая вероятность неблагополучного исхода. Плюс сейчас имеют место психоактивные вещества, которые верно и быстро убивают мозг человека. Такие изменения необратимы. Употребление таких психоактивных веществ с целью получения какого-то кратковременного эффекта  приводит к разрушению памяти, когнитивных функций и оказывает влияние на возможное развитие психических расстройств», – считает психиатр.

Если мать ребёнка употребляет алкоголь или запрещённые вещества, это может оказать влияние и на способность к зачатию, и на протекание беременности. Также, бесспорно, оказывает негативное влияние и нахождение ребёнка в неблагополучной с точки зрения алкоголя семье. В результате у малыша могут развиваться какие-то страхи или переживания. Также у родственников пьющего человека в более сознательном возрасте может развиваться созависимость.

«В каждой ситуации влияние оказывается по-разному. Если употребление происходит до и в процессе беременности, речь идёт о возможных генетических рисках. А когда ребёнок видит злоупотребляющих различными веществами родителей сам, это уже будет больше влиять на психологию, на личностное развитие маленького человека», – объяснил Михаил Миронов.

Интернет

Дети, рожденные в XXI веке, растут, практически не отрываясь от интернета. Чаще всего подростки сидят в соцсетях, играют в онлайн-игры и смотрят различные видео. 

В целом в ограниченных количествах интернет и соцсети могут быть полезны, но с точки зрения психиатрии они оказывают негативное влияние на психику детей и подростков. В первую очередь это связано с тем, что в силу возраста у несовершеннолетних все довольно сложно с самоконтролем.

«Родителям тоже довольно сложно контролировать поиски и происки своих детей в социальных сетях. Зачастую информация в социальных сетях наносит вред для мышления и восприятия. Скорее всего, ребенок не будет искать в интернете учебник биологии или алгебры, он будет играть в игры, смотреть видео, которые ему кажутся интересными», – считает психиатр.

Раз, два, три – тревожное расстройство

Тема психических заболеваний была и остаётся табуированной. Однако в социальных сетях типа TikTok подростки начинают активно говорить на эту тему. Для кого-то это просто хорошая возможность рассказать о себе и своих проблемах и получить поддержку, а для кого-то эта тема даёт возможность хайпануть и набрать побольше просмотров. 

В TikTok, бесспорно, можно найти много действительно полезной информации, однако одновременно с этим там публикуется большое количество псевдонаучного контента и роликов, романтизирующих психические расстройства. Некоторые доходят до того, что симулируют «трендовые» заболевания с характерными для них симптомами. 

Популярным форматом видео в TikTok также являются видео из серии «загни свой палец, если». Подобные видеоролики используются и как методы диагностики: Блогер диктует симптомы, а зритель загибает пальцы. Один палец, второй, третий… Тянет на тревожное расстройство. Четвертый, пятый, шестой – шизофрения. В то время как у некоторых на диагностику уходят недели и месяцы (большую часть времени некоторые тратят на то, чтобы просто собраться с силами и пойти к врачу), постановка диагноза в TikTok у кого-то ограничивается 15 или 60 секундами. 

Такое поведение не может привести к психологическим болезням. Однако это может свидетельствовать о наличии личностных проблем. «То, что люди в социальных сетях у себя пытаются искать какие-то болезни, не ведёт к развитию психических заболеваний. Тут два варианта: это либо хайп, либо, если человеку этот процесс нравится и он им наслаждается, это его способ выделиться из массы. Это их способ самовыражения, возможно, косой и кривой. Это может говорить о том, что у человека есть какие-то характерологические или личностные проблемы. И, наверное, это говорит о том, что человеку нужно заниматься. Не с психиатром, но с психологом», – рассказал Михаил Миронов.

Как понять, что ребёнку нужна помощь? 

Когда дело касается психического состояния ребёнка, родители часто ударяются в одну из двух крайностей: либо не обращают внимания на проблему, либо раздувают из мухи слона.  

В каких же случаях стоит насторожиться? В первую очередь, при резком изменении поведения. Если ваш активный и общительный ребёнок стал пассивным, сузил круг общения, а друзей заменил на телефон, стоит насторожиться.  

«В любом случае обособленный ребенок – это не норма. У любого, даже самого флегматичного или меланхоличного ребенка обычно есть такой же товарищ. Если ребенок ходит понурый и необщительный, не стоит паниковать и искать у него симптомы депрессивных расстройств. Однако это может говорить о проблемах личностного или психического расстройства», – отмечает Михаил Миронов. 

Подготовить ребёнка к визиту к специалисту может быть достаточно сложно, но стоит понимать, что психические  болезни не проходят самостоятельно: их в обязательном порядке нужно лечить и разбираться в причинах их появления. 

Если у человека есть проблемы с психическим здоровьем и он не проходит лечение, круг все равно замкнется на психиатрической службе, считает Михаил Миронов.

«Обманывать ребёнка в случае похода к специалисту не стоит. Нужно постараться объяснить все как есть, максимально корректно и уверенно. Уместнее начать с посещения невролога. Отклонения в поведении не следует пытаться регулировать самостоятельно. 

В случае с детьми и подростками не следует откладывать визит к специалистам. Чем раньше диагностировать возможное расстройство, тем лучше», – отмечает психиатр. 

Береги психическое здоровье смолоду

Многие психические расстройства, наблюдающиеся у взрослых, возникают в детском и подростковом возрасте. Именно поэтому так важно следить за психическим здоровьем ребёнка.

Врачи настоятельно рекомендуют проходить с ребёнком плановые осмотры у врача-психиатра, начинать стоит с трехлетнего возраста. В этом возрасте можно определить задержку психического развития у ребенка: речевые нарушения, заикание, энурез. При необходимости, ребенка направляют к логопеду, психологу или в коррекционный детский сад.

Следующий плановый осмотр врачом-психиатром, как правило, происходит в возрасте шесть лет. При осмотре первоклассников также обращают внимание на проблемы с речью, поведенческие нарушения – гиперактивность и расторможенность. В случае выявления проблем ребенка отправляют на углубленное обследование: проводят электроэнцефалографию, направляют на осмотр к офтальмологу или психологу.

Почему психиатры вынуждены решать семейные проблемы псковичей и какие еще бывают «неполадки» в детской психике читайте здесь и здесь.

Анастасия Тарасова
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