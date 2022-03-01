Сход с рельсов грузового локомотива в Псковской области не повлиял на движение поездов

17:11, 01 марта 2022, ПАИ

Сход грузового локомотива на станции Дно в Псковской области не повлиял на работу Октябрьской железной дороги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 марта, в 14:10 на станции Дно произошёл сход одной секции тепловоза в составе грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет. Однако есть трудности с работой переездов.

На движение поездов ситуация не повлияла. К месту происшествия направляются два восстановительных поезда.