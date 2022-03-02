Американский автоконцерн Ford приостановит деятельность в России
Американский автоконцерн Ford приостановит деятельность в России в связи с текущей ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению на сайте, это решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.
Напомним, что свою деятельность на территории Российской Федерации в связи с введением санкций приостановили и финская транснациональная компания Nokia, и компания Apple. Nike временно закрыл онлайн-продажи в России.
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