Американский автоконцерн Ford приостановит деятельность в России

13:15, 02 марта 2022, ПАИ

Американский автоконцерн Ford приостановит деятельность в России в связи с текущей ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению на сайте, это решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Напомним, что свою деятельность на территории Российской Федерации в связи с введением санкций приостановили и финская транснациональная компания Nokia, и компания Apple. Nike временно закрыл онлайн-продажи в России.