Состав представителей администрации Псковской области в февральском медиарейтинге изменился

14:05, 02 марта 2022, ПАИ

Состав представителей администрации Псковской области в региональном медиарейтинге за февраль 2022 года изменился. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В топ-30 рейтинга вошло девять областных чиновников. Это на одного больше, чем в прошлом месяце. В то же время состав представителей региональной администрации в рейтинге изменился по сравнению с январём. Так, из рейтинга выпали руководители комитетов по социальной защите, спорту и образованию. Вместо них в рейтинг вошли председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (11-е место), руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик (13-е место), председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов (14-е место), вице-губернатор Нинель Салагаева (26-е место) и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев (29-е место).

Составители рейтинга пояснили, что Сергей Грахов и Вадим Нэдик в феврале давали пресс-конференции и в целом активно выступали в СМИ. Виктор Мусатов – рассказывал о борьбе с расплодившимися в области волками. Андрей Михеев – участвовал в работе экспертного совета ОЭЗ «Моглино» и рассказывал об инвестиционном потенциале региона в эфире Общественного телевидения России. Нинель Салагаева – обсуждала проблемы садоводств и борьбу с борщевиком.

Отметим, что в региональном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за февраль 2022 года с большим отрывом лидирует губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».