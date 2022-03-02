Сергей Алексеев оценил игру псковских регбистов на зимнем фестивале массового спорта АССК России

15:51, 02 марта 2022, ПАИ

Псковский тренер Сергей Алексеев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ оценил игру сборной Псковского государственного университета по регби.

Оценивая игру женской сборной, которая заняла второе место, он отметил, что девушки выполнили свою задачу, показали хороший результат.

«Юноши тоже справились с задачей, играли хорошо, результаты ниже, чем у девушек, но не скажу, что они хуже», - отметил Сергей Алексеев.

Тренер подчеркнул, что в женской сборной конкуренция ниже, а в мужской – она жестче. «У девушек больше перспектив в плане развития из-за меньшей конкуренции», - сказал он.

Напомним, женская сборная Псковского государственного университета по регби заняла второе место. Мужская сборная ПсковГУ заняла пятое место.