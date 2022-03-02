Евгений Гришковец и Равшана Куркова принимают участие в съёмках фильма в Пскове

21:36, 02 марта 2022, ПАИ

В Пскове три дня проходили съёмки фильма «Я читаю», который посвящён проблеме дислексии. В съёмках принимали участие известные актёры: Евгений Гришковец, Нина Усатова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова и Евгений Стычкин.

Как прошли съёмки фильма, рассказала руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова. Известно, что один из креативных продюсеров фильма уже снимал фильм в Пскове, поэтому было решено провести съёмки именно здесь из-за красивых видов и натуры. Поэтому Мартынова уверена, что всех актёров покорила красота Псковской земли.

Три дня съёмок проходили на территории первой спортивной школы на улице Калинина, 5. Руководитель спецпроектов ТКД отдельно поблагодарила директора школы, которая помогала в проведении съёмок.

«Была крайне плотная работа, у нас было всего три дня, за которые мы старались всё успеть. Мне лично было очень приятно, что в кадр попадёт выставка «Пушкин от А до Я», которую мы организовали на набережной. Одна из сцен также разыгрывалась рядом с выставкой», — поделилась Татьяна Мартынова.

В съёмках принимали участие также и молодые актёры — Фёдор Федотов, Анастасия Талызина и Сергей Новосад. «Я уверена, что фильму обеспечен успех с таким составом! Тем более что он снимался на Псковщине и о Пскове».

Как рассказала Татьяна Мартынова, съёмочная группа приедет снимать в Псков вторую часть фильма в августе, и она уверена, что в полной мере удастся пообщаться со съёмочной группой, организовать им экскурсии по Псковщине и познакомить с псковской кухней. В первый приезд этого сделать не удалось из-за плотного графика. Команда работала день и ночь для того, чтобы отснять материал, отдыхать, по её словам, было некогда.

Театрально-концертная дирекция оказывала поддержку во время всего съёмочного процесса.

В центре истории «Я читаю» история Саши Макарова, выпускника педагогического института, вынужденного после получения диплома вернуться в свой родной город и начать работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии Саша с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

Режиссёром фильма выступила Ольга Акатьева, а продюсером — Татьяна Тренина.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил съёмочную площадку, развёрнутую в Псковской средней общеобразовательной школе № 1 им. Л. М. Поземского. Глава региона ознакомился со съёмочным процессом, понаблюдал за тем, как шла работа над одним из эпизодов. В этот момент в кадре работали актёры Сергей Новосад и Равшана Куркова.