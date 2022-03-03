Инструкция: как псковичам получить QR-код по антителам

13:35, 03 марта 2022, ПАИ

С 21 февраля на «Госуслугах» можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19. Рассказываем, где в Пскове можно сдать анализ на антитела и как получить QR-код.

Анализы на антитела (уровень иммуноглобулина G(lgG) можно сдать в Псковской областной инфекционной больнице, а также в Центре СПИД Псковской области. Кроме того, такие тесты проводят и в частных лабораториях, которые одобрены Роспотребнадзором.

Как уточнили в региональном комитете по здравоохранению, после сдачи анализа результаты теста автоматически поступят в ваш личный кабинет на «Госуслугах» - лаборатории самостоятельно передают информацию в НИИ Роспотребнадзора. При положительном результате сертификат будет сформирован не позднее чем через три дня.

В каких частных клиниках можно сдать тест на антитела

Лабораторная служба «Хеликс»

Медицинская компания «Инвитро»

Медицинская лаборатория «ЛабСтори»

Лаборатория «Гемотест»

Клиника современной медицины Halsa (в настоящее время приостановила проведение данного вида анализа из-за технических неполадок).

С рекомендациями по подготовке к анализу и стоимости услуги можно ознакомиться на сайтах медицинских клиник. При сдаче анализа при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Срок готовности в клиниках может отличаться, в среднем он составляет не более трёх дней.

Администратору клиники следует сообщить, что сведения о результатах теста нужно передать на портал «Госуслуги». Самому пациенту самостоятельно ничего грузить не нужно. Отметим, что у пациента должна быть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг.

Как получить QR-код

QR-код формируется при наличии у гражданина положительного теста на наличие антител. Сертификат выдается единоразово (если гражданин сдаст ещё один тест и получит положительный тест на антитела, сформировать QR-код он больше не сможет) на 6 месяцев с даты обнаружения антител.

В случае если в течение трёх дней сертификат не пришёл, подайте жалобу на «Госуслугах». После этого обратитесь в организацию, где вы сдавали тест, и проверьте свои данные (ФИО, номер паспорта, СНИЛС и номер полиса).

Отметим также, если ранее вы получали QR-код после прививки или выздоровления, то сформировать сертификат по результатам антител нельзя. Такая возможность предусмотрена только для людей, у которых ещё не было сертификата COVID-19 (если болели без обращения к врачу или сделали прививку за рубежом). Если раньше вы получали сертификат, то для продления QR-кода сделайте прививку.

Ранее главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, что антитела IgG формируются в организме спустя две недели с начала болезни. Напомним, в Москве с сегодняшнего дня отменили QR-коды. С 4 марта QR-коды отменят в Санкт-Петербурге. В Псковской области нет повода для отмены QR-кодов.