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Инструкция: как псковичам получить QR-код по антителам

С 21 февраля на «Госуслугах» можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19. Рассказываем, где в Пскове можно сдать анализ на антитела и как получить QR-код.

Анализы на антитела (уровень иммуноглобулина G(lgG) можно сдать в Псковской областной инфекционной больнице, а также в Центре СПИД Псковской области. Кроме того, такие тесты проводят и в частных лабораториях, которые одобрены Роспотребнадзором.

Как уточнили в региональном комитете по здравоохранению, после сдачи анализа результаты теста автоматически поступят в ваш личный кабинет на «Госуслугах» - лаборатории самостоятельно передают информацию в НИИ Роспотребнадзора. При положительном результате сертификат будет сформирован не позднее чем через три дня.

В каких частных клиниках можно сдать тест на антитела

  • Лабораторная служба «Хеликс»
  • Медицинская компания «Инвитро»
  • Медицинская лаборатория «ЛабСтори»
  • Лаборатория «Гемотест»
  • Клиника современной медицины Halsa (в настоящее время приостановила проведение данного вида анализа из-за технических неполадок).

С рекомендациями по подготовке к анализу и стоимости услуги можно ознакомиться на сайтах медицинских клиник. При сдаче анализа при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Срок готовности в клиниках может отличаться, в среднем он составляет не более трёх дней.

Администратору клиники следует сообщить, что сведения о результатах теста нужно передать на портал «Госуслуги». Самому пациенту самостоятельно ничего грузить не нужно. Отметим, что у пациента должна быть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг.

Как получить QR-код

QR-код формируется при наличии у гражданина положительного теста на наличие антител. Сертификат выдается единоразово (если гражданин сдаст ещё один тест и получит положительный тест на антитела, сформировать QR-код он больше не сможет) на 6 месяцев с даты обнаружения антител.

В случае если в течение трёх дней сертификат не пришёл, подайте жалобу на «Госуслугах». После этого обратитесь в организацию, где вы сдавали тест, и проверьте свои данные (ФИО, номер паспорта, СНИЛС и номер полиса).

Отметим также, если ранее вы получали QR-код после прививки или выздоровления, то сформировать сертификат по результатам антител нельзя. Такая возможность предусмотрена только для людей, у которых ещё не было сертификата COVID-19 (если болели без обращения к врачу или сделали прививку за рубежом). Если раньше вы получали сертификат, то для продления QR-кода сделайте прививку.

Ранее главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, что антитела IgG формируются в организме спустя две недели с начала болезни. Напомним, в Москве с сегодняшнего дня отменили QR-коды. С 4 марта QR-коды отменят в Санкт-Петербурге. В Псковской области нет повода для отмены QR-кодов.

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