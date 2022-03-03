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Продукция Пыталовского мясокомбината известна по всей России

Продукция Пыталовского мясокомбината известна по всей России. Об этом заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 3 марта.

Она отметила, что Пыталовский район не имеет каких-то больших производств, но они гордятся тем, что у них есть. «Наверно, большинство псковичей знают, что в Пыталовском районе очень хорошая колбаса. Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат ATOYAN выпускает более 10 видов продукции – тушенку, колбасу и т. д.», – рассказала Вера Кондратьева и отметила, что у комбината 950 торговых точек в России и странах СНГ и полторы тысячи клиентов по всей России.

Вера Кондратьева рассказала, что несколько лет назад в Пыталовском районе был закрыт хлебокомбинат, который пользовался большой популярностью. «Хлеб у нас очень вкусный. И вот сейчас мы возродили работу хлебокомбината. Хлеб «Пыталовский», батон «Дачный, булочки разные и т. д. – более 40 наименований выпекают. Я думаю, что пыталовский хлеб пока можно попробовать только у нас. Поэтому это повод приехать: попробовать хороший хлеб», – пояснила она. 

Также в Пыталовском районе есть предприятие деревообработки, сельское предприятие «Линово», где 34 человека занимаются разведением скота и производством молока. Ещё 54 человека работают в зерносушильном комплексе «Тригорское». В перспективе также приобретение сушильного комплекса по глубокой обработке древесины, есть инвестиционный проект.

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