Реконструкторы покажут партизанский бой 1943 года на стадионе «Электрон» в Пскове

14:00, 23 июля 2022, ПАИ

23 июля в 15:00 в рамках военно-исторического фестиваля «На рубежах Пскова» состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны. Специально для этого на стадионе возвели плац-театр в виде деревни, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Десятки реконструкторов из разных регионов России покажут эпизоды партизанского боя 1943 года. Сейчас участники реконструкции, среди которых есть и жители Пскова, выступающие в качестве мирного населения, проходят инструктажи и готовятся выступить по сценарию. Будет представлено столкновение партизанского отряда с подразделением карателей. Напомним, в ходе боя деревня будет сожжена.

Фестиваль проходит в рамках Дней города с 22 июля на стадионе «Электрон». Для участников и гостей работают интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Среди них «Общепит», где можно попробовать блюда аутентичной кухни; «Универмаг» — зона, в которой продают товары с символикой фестиваля; «Моторы» — здесь можно познакомиться с ретро-техникой; «Стиль» — место, где посетители могут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов; «Как это было» — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее; «Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого; «Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.

После реконструкции состоится концерт-смотр фронтовых агитбригад.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.