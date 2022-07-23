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Общество

Реконструкторы покажут партизанский бой 1943 года на стадионе «Электрон» в Пскове

23 июля в 15:00 в рамках военно-исторического фестиваля «На рубежах Пскова» состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны. Специально для этого на стадионе возвели плац-театр в виде деревни, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Десятки реконструкторов из разных регионов России покажут эпизоды партизанского боя 1943 года. Сейчас участники реконструкции, среди которых есть и жители Пскова, выступающие в качестве мирного населения, проходят инструктажи и готовятся выступить по сценарию. Будет представлено столкновение партизанского отряда с подразделением карателей. Напомним, в ходе боя деревня будет сожжена. 

Фестиваль проходит в рамках Дней города с 22 июля на стадионе «Электрон». Для участников и гостей работают интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Среди них «Общепит», где можно попробовать блюда аутентичной кухни; «Универмаг» — зона, в которой продают товары с символикой фестиваля; «Моторы» — здесь можно познакомиться с ретро-техникой; «Стиль» — место, где посетители могут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов; «Как это было» — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее; «Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого; «Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.  

После реконструкции состоится концерт-смотр фронтовых агитбригад. 

Фестиваль проводится в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ
  • Реконструкторы показали партизанский бой 1943 года
    Фото: Фото ПАИ

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