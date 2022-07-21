Бой партизанского отряда с подразделением карателей воссоздадут в Пскове 23 июля

17:50, 20 июля 2022, ПАИ

Военно-историческая реконструкция, которую увидят псковичи 23 июля на стадионе «Электрон», будет посвящена столкновению партизанского отряда с подразделением карателей. Об этом сообщил председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», реконструктор Павел Желтов на марафоне в медиацентре Псковского агентства информации.

«Черновой сценарий написан, он повествует о партизанском отряде, который находится на территории нынешней Псковской области, тогда ещё Ленинградской, и исходя из площадки, исходя из тех не очень больших ресурсов, которые у нас есть, эта история про столкновение эфемерного, образного такого, собирательного партизанского отряда с подразделением карателей. Что будет дальше, надо прийти и посмотреть в субботу», - отметил Павел Желтов.

Напомним, на стадионе «Электрон» началась подготовка к военно-историческому фестивалю «На рубежах Пскова», который пройдет в течение двух дней – 22-23 июля. Центральным событием станет военно-историческая реконструкция, которая состоится 23 июля в 15:00.

На площадку привезли все материалы, необходимые для тематических декораций. Волонтёры уже сооружают плац-театр в виде деревни, в которой состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны.

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