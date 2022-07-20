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Общество

Свет, газ и вода будут в новом приюте для бездомных животных псковской «Зоозащиты»

В Псковской областной общественной организации «Зоозащита» рассказали о ходе работ по строительству нового приюта для бездомных животных на улице Ленинградской (микрорайон Кресты).

В группе «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что уже заключен договор на технологическое присоединение с компанией «Россети Северо-Запад», определена возможность и сделан расчет на водоснабжение «Горводоканалом». Подписан договор с АО «Газпром газораспределение Псков» на подключение к сети газораспределения. «Да, в новом приюте будет газ. Это фантастика! Российское голубое топливо согреет дом, где будут жить наши собаки и кошки, поможет сварить кашу», - поделились волонтёры.

Строительный мусор, который возили на участок, «сдвинули» в сырые зоны. Участок разровняли.

Подана заявка на субсидию в администрацию Пскова на частичное ограждение участка. «Сочтет ли городская администрация актуальным продвижение строительства приюта, пока вопрос», - добавили зоозащитники. Они поблагодарили всех, кто помогает в строительстве нового современного дома для животных.

Напомним, приют «Лесопилка» находится на частной территории, за которую волонтерам приходится ежемесячно платить аренду. В октябре 2021 года «Зоозащита» получила землю под строительство нового зооприюта. Однако теперь потребовалась расчистка участка и его выравнивание.

Ранее благодаря неравнодушным гражданам удалось собрать 1 млн рублей на строительство нового приюта.

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