Активных жителей округа №13 поблагодарила депутат Галина Неваленная
Депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная выразила благодарность активным жителям округа № 13. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
«Спасибо всем активным и неравнодушным жителям округа № 13», – написала Галина Неваленная на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечает депутат гордумы, главное – это активность самих жителей и конструктивное взаимодействие с депутатом и профильными чиновниками.
«Только так можно сделать городские дворы уютнее», – считает Галина Неваленная.
Напомним, контрольный выезд городского депутата совместно с представителями управляющих компаний и подрядных организаций состоялся вчера, 19 июля. Ход ремонтных работ по благоустройству дворовых территорий на Запсковье проконтролировали вместе с местными жителями.