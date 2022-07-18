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Политика

Активных жителей округа №13 поблагодарила депутат Галина Неваленная

Депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная выразила благодарность активным жителям округа № 13. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Спасибо всем активным и неравнодушным жителям округа № 13», – написала Галина Неваленная на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает депутат гордумы, главное – это активность самих жителей и конструктивное взаимодействие с депутатом и профильными чиновниками.

«Только так можно сделать городские дворы уютнее», – считает Галина Неваленная.

Напомним, контрольный выезд городского депутата совместно с представителями управляющих компаний и подрядных организаций состоялся вчера, 19 июля. Ход ремонтных работ по благоустройству дворовых территорий на Запсковье проконтролировали вместе с местными жителями.

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