Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла

12:41, 20 июля 2022, ПАИ

За неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 3,1 % и составила 21,60 на 100 тысяч населения, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

С 11 по 17 июля в Псковской области было выявлено 134 новых случая заражения COVID-19, за неделю до этого было зафиксировано на четыре случая меньше. По клинической форме 124 случая классифицируют как ОРВИ и девять как внебольничную пневмонию. Также был выявлен один больной, коронавирус у которого протекал бессимптомно.

19 июля в России у пяти заболевших коронавирусом выявили новый штамм коронавируса кентавр. Болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет. Иммунолог Николай Крючков заявил, что новый подвид омикрона более заразный, чем предыдущие.