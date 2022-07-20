ФОТО Как идёт реконструкция Советского моста
В Пскове продолжаются работы по реконструкции Советского (Троицкого) моста, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На данный момент идёт заливка основания под опорные конструкции моста.
Напомним, что Советский мост в Пскове закрылся на реконструкцию 1 марта. Срок сдачи объекта установлен на 30 декабря, но движение по обновленному мосту могут запустить уже в ноябре.
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