Сильный ветер повалил ветви деревьев в Бежаницах
В Бежаницах из-за сильного ветра зафиксировали случаи падения веток деревьев, пишет газета «Сельская новь».
Напомним, ранее в Псковской области прогнозировался сильный порывистый ветер при грозах 15-18 метров в секунду, местами ливни.
Последствия ветра устраняют также в Пскове.
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