Немецкий бронетранспортёр установят на фестивале «На рубежах Пскова»

09:34, 21 июля 2022, ПАИ

23 июля в Пскове на стадионе «Электрон» будет установлен немецкий бронетранспортёр. Об этом сообщил председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», реконструктор Павел Желтов на марафоне в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что на военно-историческом фестивале «На рубежах Пскова» представят набор немецкой техники, в том числе известный, популярный у немцев на Восточном фронте бронетранспортёр SdKfz 250 (Hanomag). «Вы все его видели в исторических фильмах. Можно будет посмотреть его, зайти, потрогать, пощупать, сфотографироваться», - уточнил Павел Желтов.

Также будет небольшой набор легковой и грузовой техники. «Мы надеемся, что нам удастся привезти определённое число немецких мотоциклов», - добавил спикер.

Он уточнил, что у партизан техники не было, они воевали стрелковым оружием и тем, что могли отбить у немцев, «либо тем, что им доставлялось парашютами силами штаба партизанского движения».

Напомним, на стадионе «Электрон» началась подготовка к военно-историческому фестивалю «На рубежах Пскова», который пройдет в течение двух дней – 22-23 июля. Центральным событием станет военно-историческая реконструкция, которая состоится 23 июля в 15:00.

На площадку привезли все материалы, необходимые для тематических декораций. Волонтёры уже сооружают плац-театр в виде деревни, в которой состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны.

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