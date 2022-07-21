Книжный фонд псковских школ обновят в рамках проекта по модернизации

11:42, 21 июля 2022, ПАИ

Книжный фонд школ Пскова и Псковской области обновят в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования», сообщила депутат Псковской гордумы Любовь Николаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Очень важно, что в настоящее время у нас будет реализовываться новый проект «Модернизация школьных систем образования». Проект начинается с капитального ремонта, но предусматривает ещё и обновление книжного фонда, мебели, компьютеров», — отметила она.

Также она подчеркнула важность продолжения финансирования систем безопасности школ и детсадов Пскова.

На капитальный ремонт 33 школ Псковской области из федерального бюджета выделили 1,5 млрд рублей. Работы будут выполняться в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Она будет действовать до 2026 года. В рамках этой программы ежегодно регионам будут выделяться средства на проведение работ и модернизацию образовательных учреждений.