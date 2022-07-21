Набор исторических сюжетов представят реконструкторы на фестивале «На рубежах Пскова»

16:07, 21 июля 2022, ПАИ

На военно-историческом фестивале «На рубежах Пскова» представят набор исторических сюжетов, которые происходили в регионе во время Великой Отечественной войны. Об этом на марафоне в медиацентре Псковского агентства информации рассказал председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» реконструктор Павел Желтов.

Он напомнил, что центральным событием фестиваля станет реконструкция партизанского боя. «Это не какой-то конкретный партизанский бой, а набор исторических сюжетов, которые происходили на Псковской земле в определенный период времени. Чтобы это показать за час, нам, как в кино, приходится заниматься монтажом. Черновой сценарий написан», - пояснил Павел Желтов.

Он также рассказал, что для каждого участника реконструкция - это изучение истории через личный опыт. «Это история про конкретику, точное воссоздание образа, исторической подоплеки. Важно все — от того, какое у тебя исподнее, заканчивая тем, каким швом у тебя прошито», - рассказал реконструктор. Он добавил, что тем, кто воссоздает историю Великой Отечественной войны легче, чем людям, занимающимся Средневековьем, — доступно больше источников. «С вероятностью 90% все, что вы увидите — макеты вооружения, бытовые предметы, это либо полностью оригиналы, сохранившиеся с той эпохи, либо реплики, сделанные с оригинальных вещей», - пояснил Павел Желтов.

Он отметил, что при необходимости можно будет подойти к реконструкторам и спрашивать, что на них надето, почему именно такой макет вооружения, что за техника стоит на поле. «Или просто наслаждаемся действом. Накладываем в голове то, что осталось из школьного курса истории или из чтения научно-популярной литераторы на то, что мы видим на поле», - сказал реконструктор. По его словам, иногда возникает конфликт между происходящим и тем, что показывают в фильмах, где зачастую не всё соответствует историческим реалиям и является художественным допущением. Особенно это замечают те, кто занимается прикладной историей, исторической реконструкцией, кто изучает историю и по учебникам, и по архивным документам, и на своем конкретном опыте. «Может быть, для кого-то будут инсайты», - предположил Павел Желтов.

Он подчеркнул, что военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» рассматривается организаторами как пилотный проект. «Важно в текущих реалиях заниматься живой историей, визуализировать её, показывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне», - уверен Павел Желтов. Он предположил, что в будущем, возможно, получится сделать более масштабную реконструкцию, например освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, центральным мероприятием фестиваля, который состоится на стадионе «Электрон» 22-23 июля, станет реконструкция партизанского боя.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.