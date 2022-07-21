Добровольцы начали оцифровку всех номеров газеты «Гдовская заря»

21:40, 21 июля 2022, ПАИ

«Гдовская заря» стала первой газетой в области, которую начали оцифровывать по частному пилотному проекту. Об этом сообщили в редакции.



Районная газета по праву является летописью Гдовщины. Подшивки её хранятся в библиотеке, музее, архиве и, конечно, в самой редакции. Но время давно диктует новые правила – всю информацию, даже написанную много лет назад, читатели стремятся найти во Всемирной паутине. Антон Иванов решил опробовать свой новый книжный сканер: возможно ли с его помощью выполнить оцифровку большого объёма газет. Первой для этих целей была выбрана гдовская районка.



Антон Борисович давно увлекается морской историей. Он, работая в архивах и музеях, отслеживает историю кораблестроения и навигации. Так как его предки родом из Псковской губернии, его заинтересовала и история судоходства по Чудскому озеру, однако в Гдовском музее, куда он обратился за историческими сведениями об этом, нужной информации не оказалось. Но в музее хранятся подшивки газет, которые можно было бы полистать в поисках исторических данных, будь они доступны онлайн.



Антон Иванов предложил музею свою помощь по оцифровке газеты, которая интересна не только для местных, но и для всех интересующихся историей Гдовского района.

«Недавно мы приобрели новый сканер, который хотим опробовать на больших объёмах материала. Если он справится, мы сможем предложить эту модель архивам, библиотекам и учреждениям образования, где такой аппарат был бы необходим», – сказал оцифровщик.



Газетная бумага не предназначена для длительного хранения. Со временем она становится хрупкой, ломкой и даже при аккуратном обращении с ней легко рвётся. В результате старинные газеты можно потерять насовсем. Современное оборудование открывает возможность знакомиться с архивными материалами, не соприкасаясь с ветшающими подлинниками. При оцифровке требуется особая бережность по отношению к старинным изданиям, обеспечиваемая только бесконтактными сканерами, как тот, что работает сейчас в музее.



