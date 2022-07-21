Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Добровольцы начали оцифровку всех номеров газеты «Гдовская заря»

Оцифровка – процесс трудоёмкий и длительный. Фото: Гдовская заря

«Гдовская заря» стала первой газетой в области, которую начали оцифровывать по частному пилотному проекту. Об этом сообщили в редакции.

Районная газета по праву является летописью Гдовщины. Подшивки её хранятся в библиотеке, музее, архиве и, конечно, в самой редакции. Но время давно диктует новые правила – всю информацию, даже написанную много лет назад, читатели стремятся найти во Всемирной паутине. Антон Иванов решил опробовать свой новый книжный сканер: возможно ли с его помощью выполнить оцифровку большого объёма газет. Первой для этих целей была выбрана гдовская районка.

Антон Борисович давно увлекается морской историей. Он, работая в архивах и музеях, отслеживает историю кораблестроения и навигации. Так как его предки родом из Псковской губернии, его заинтересовала и история судоходства по Чудскому озеру, однако в Гдовском музее, куда он обратился за историческими сведениями об этом, нужной информации не оказалось. Но в музее хранятся подшивки газет, которые можно было бы полистать в поисках исторических данных, будь они доступны онлайн.

Антон Иванов предложил музею свою помощь по оцифровке газеты, которая интересна не только для местных, но и для всех интересующихся историей Гдовского района.

«Недавно мы приобрели новый сканер, который хотим опробовать на больших объёмах материала. Если он справится, мы сможем предложить эту модель архивам, библиотекам и учреждениям образования, где такой аппарат был бы необходим», – сказал оцифровщик.

Газетная бумага не предназначена для длительного хранения. Со временем она становится хрупкой, ломкой и даже при аккуратном обращении с ней легко рвётся. В результате старинные газеты можно потерять насовсем. Современное оборудование открывает возможность знакомиться с архивными материалами, не соприкасаясь с ветшающими подлинниками. При оцифровке требуется особая бережность по отношению к старинным изданиям, обеспечиваемая только бесконтактными сканерами, как тот, что работает сейчас в музее.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 июля 2022

Губернатор Псковской области поздравил островичей с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
21 июля 2022

Добровольцы начали оцифровку всех номеров газеты «Гдовская заря»
21 июля 2022

Михаил Ведрников и Борис Елкин обсудили подготовку к Дню города
21 июля 2022

Накануне Дня города юным псковичам вручили паспорта

21 июля 2022

Общественные туалеты в Пскове могут сделать платными из-за вандалов
21 июля 2022

В Псковском перинатальном центре проходит двухдневный мастер-класс по акушерству и гинекологии для медиков региона
21 июля 2022

19 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за последние сутки
21 июля 2022

Геральдический Совет при Президенте РФ утвердил новые флаг и герб Печорского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...