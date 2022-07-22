ВИДЕО Светомузыкальный фонтан в Дендропарке заработал

07:43, 22 июля 2022, ПАИ

Светомузыкальный фонтан в Дендропарке у Мирожского монастыря в Пскове заработал, включили его вечером 21 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

21 июля специалисты закончили установку звукового оборудования: поставили две опоры с тремя акустическими системами на каждой. По дну Утиного пруда проложили кабель для подключения музыкального оборудования.

Проигрыватель, усилитель и все необходимое для работы колонок разместили в антивандальном всепогодном шкафу, с обогревом и гидростатом.

Включать и выключать музыку синхронно с фонтаном позволит встроенный таймер. Работать фонтан будет до конца сезона, уточнил в своем Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

Глава региона Михаил Ведерников также опубликовал видео из Дендропарка и выразил уверенность, что псковичи и гости города оценят этот фонтан по достоинству.

«Как и планировали, сделали наш светящийся фонтан в Дендропарке музыкальным.

Для этого выделил городу 2,3 млн рублей. Работы были проведены очень быстро и качественно. Ко Дню города успели – результат на видео. Спасибо Борису Елкину и команде администрации города за оперативность и отличную организацию работы!» — написал губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.

Фонтан в форме лилии открылся 12 сентября 2020 года во время заключительного концерта фестиваля «Музыка на воде». Вскоре музыкальное сопровождение появится и у фонтана в Ботаническом саду. Его интересной особенностью станет то, что горожане сами смогут выбрать для него музыкальное сопровождение.

