Вандалы сожгли беседку в «Парке без границ» в Великих Луках

09:06, 22 июля 2022, ПАИ

В Великих Луках неизвестные ночью сожгли одну из беседок в «Парке без границ». Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, не все ценят городское имущество. А ведь это место отдыха мы благоустраивали не один год. Многие приезжают сюда семьями, отдыхают, гуляют, устраивают пикники. Именно для этого и был обустроен парк, который теперь лишился комфортной беседки», - отметил Николай Козловский.

Администрация города совместно с правоохранительными органами будут выяснять обстоятельства произошедшего и искать виновных.