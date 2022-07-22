Александр Гаврилов раскрыл подробности фестиваля сёрфинга PskovSupFest
Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 июля рассказал подробнее про фестиваль сёрфинга PskovSupFest, который пройдёт 24 июля.
Площадкой для фестиваля станет акватория реки Великой от Мирожского монастыря до Варлаамовской башни. Старт в 10:00 пройдёт с городского пляжа. «Спортсмены пройдут от пляжа до Троицкого моста три круга», - рассказал Александр Гаврилов.
В 10:30-10:40 в четыре этапа пройдёт эстафета по 500 метров. В 14:30 состоится массовый костюмированный заезд. Примечательно, что принять участие смогут желающие и без костюма.
На городском пляже в этот день будут организованы точки питания и выступления коллективов. Больше новостей о мероприятиях, которые пройдут в рамках празднования Дней Пскова, читайте здесь.
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